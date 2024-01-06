Когда в Москве потеплеет

Синоптики обнадежили людей

Новогодние праздники в этом году выдались весьма прохладными. Во многих регионах нашей страны аномальные морозы заставили людей большую часть времени проводить дома. Наконец-то жителям Московского региона рассказали, когда ждать потепление.



Известный российский синоптик Роман Вильфанд сообщил, что лютые морозы пойдут на спад с началом рабочей недели. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Впрочем, говорить о мягкой зиме все же не приходится. Суровый холод отступит, но температура все равно останется ниже нормы на 7 градусов. Днем в Москве будет примерно -10.

