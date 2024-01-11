Озвучен прогноз погоды в Московской области на 11 января

Ожидаются метель и мороз

В четверг, 11 января, в Московском регионе будет снежная и морозная погода. Подробным прогнозом поделились в Гидрометцентре России.

Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", по области температура воздуха днем будет колебаться от 0 до -5 градусов. Возможно также понижение до -15 градусов.

Столбик термометра в Москве будет находиться между 0 и -2 градусами, но есть вероятность, что уже ночью придут заморозки до -13 градусов. Ожидается, что местами будут сильные снегопады, возможна метель.

По прогнозам синоптиков, аномальные морозы вернутся в столичный регион уже к концу недели. Температура в некоторых районах может упасть до -30 градусов, указывает телеканал "360".