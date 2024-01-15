Жителям столичного региона пообещали снег и морозы 15 января

Зима прочно вступила в свои права

Нынешняя зима выдалась аномально холодной во многих регионах нашей необъятной страны. В Московском регионе пока хозяйничают морозы, впрочем, дикие холода сменились более-менее приемлемыми показателями.

Так, в понедельник, 15 января, жителей столицы ждут небольшие снегопады. Об этом сообщает телеканал "360". Столбик термометра будет колебаться в пределе от -1 до -3 градусов.

В области чуть прохладнее. По прогнозам синоптиков, в этом регионе нашей страны температура в понедельник может опуститься до -6 градусов, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

Охамевшая Сердючка получила по заслугам

Артисту надавали по шапке за границей

"Она не виновата": Лика Стар развеяла слухи о кознях Пугачевой и их конфликте

Лика Стар редко дает интервью. Тем интереснее было встретиться со звездой за кулисами грандиозного концерта "Дискотека Суперстар" в столичном "Крокусе"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей