Жителям столичного региона пообещали снег и морозы 15 января

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Нынешняя зима выдалась аномально холодной во многих регионах нашей необъятной страны. В Московском регионе пока хозяйничают морозы, впрочем, дикие холода сменились более-менее приемлемыми показателями.
Так, в понедельник, 15 января, жителей столицы ждут небольшие снегопады. Об этом сообщает телеканал "360". Столбик термометра будет колебаться в пределе от -1 до -3 градусов.
В области чуть прохладнее. По прогнозам синоптиков, в этом регионе нашей страны температура в понедельник может опуститься до -6 градусов, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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