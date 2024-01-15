Жителям столичного региона пообещали снег и морозы 15 января

Зима прочно вступила в свои права

Нынешняя зима выдалась аномально холодной во многих регионах нашей необъятной страны. В Московском регионе пока хозяйничают морозы, впрочем, дикие холода сменились более-менее приемлемыми показателями.



Так, в понедельник, 15 января, жителей столицы ждут небольшие снегопады. Об этом сообщает телеканал "360". Столбик термометра будет колебаться в пределе от -1 до -3 градусов.



В области чуть прохладнее. По прогнозам синоптиков, в этом регионе нашей страны температура в понедельник может опуститься до -6 градусов, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

