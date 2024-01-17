Какой будет погода 17 января в Москве: прогноз синоптика

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В среду, 17 января, в столичном регионе ожидаются небольшие морозы. Температура воздуха может опуститься до -11 градусов, рассказал синоптик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
В первой половине дня в Москве возможен небольшой снег, ветер будет порывыстим – до 9 метров в секунду, сообщает телеканал "360".
Минусовая погода сохранится в Московской области до Крещения 19 января, хотя ожидается потепление. Днем ожидается, что температура воздуха достигнет отметки -2 градуса, а весь день будет снегопад, указывает интернер-издание "Подмосковье сегодня".
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