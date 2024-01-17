Какой будет погода 17 января в Москве: прогноз синоптика

Ожидается небольшой снег

В среду, 17 января, в столичном регионе ожидаются небольшие морозы. Температура воздуха может опуститься до -11 градусов, рассказал синоптик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В первой половине дня в Москве возможен небольшой снег, ветер будет порывыстим – до 9 метров в секунду, сообщает телеканал "360".

Минусовая погода сохранится в Московской области до Крещения 19 января, хотя ожидается потепление. Днем ожидается, что температура воздуха достигнет отметки -2 градуса, а весь день будет снегопад, указывает интернер-издание "Подмосковье сегодня".