Морозный день без осадков: жителям Московского региона рассказали о погоде

В столице и области сохраняются низкие температуры

Во многих регионах нашей страны текущая зима оказалась более суровой, чем раньше. Сильные морозы сохраняются в Московском регионе.

Жителям Белокаменной и Подмосковья сообщили, что в понедельник, 22 января, осадков быть не должно, однако на улице будет достаточно холодно. Такую информацию публикует телеканал "360".

Так, столбик термометра будет опускаться до -11 градусов в области и до -8 в столице нашей страны, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Жителям столичного региона посоветовали одеваться потеплее.

Источник: Гидрометцентр России ✓ Надежный источник

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