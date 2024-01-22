Морозный день без осадков: жителям Московского региона рассказали о погоде

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Во многих регионах нашей страны текущая зима оказалась более суровой, чем раньше. Сильные морозы сохраняются в Московском регионе.
Жителям Белокаменной и Подмосковья сообщили, что в понедельник, 22 января, осадков быть не должно, однако на улице будет достаточно холодно. Такую информацию публикует телеканал "360".
Так, столбик термометра будет опускаться до -11 градусов в области и до -8 в столице нашей страны, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Жителям столичного региона посоветовали одеваться потеплее.
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