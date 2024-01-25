Москвичей предупредили о мокром снеге и морозе 25 января

Озвучен прогноз погоды на сутки

В четверг, 25 января, жителей Московской области предупредили о погодных неприятностях. Ожидается, что в регионе пройдет мокрый снег и ударят морозы – такое сочетание обернется образованием гололеда. На дорогах может быть опасно.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", по области температура воздуха будет колебаться от -4 до +1 градусов, а в Москве ожидается от -1 до +1 градусов.

В другом регионе страны, Южно-Сахалинске, снежный циклон привел к серьезным проблемам. Там ввели режим ЧС и закрыли на сутки аэропорт, передает RT.