Москвичей предупредили о мокром снеге и морозе 25 января

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В четверг, 25 января, жителей Московской области предупредили о погодных неприятностях. Ожидается, что в регионе пройдет мокрый снег и ударят морозы – такое сочетание обернется образованием гололеда. На дорогах может быть опасно.
Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", по области температура воздуха будет колебаться от -4 до +1 градусов, а в Москве ожидается от -1 до +1 градусов.
В другом регионе страны, Южно-Сахалинске, снежный циклон привел к серьезным проблемам. Там ввели режим ЧС и закрыли на сутки аэропорт, передает RT.
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