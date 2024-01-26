Подмосковье завалило снегом: на улицы вышли сотни единиц спецтехники

На потепление рассчитывать не приходится

В ночь на 26 января Московскому региону пришлось столкнуться с активными снегопадами. Улицы Подмосковья буквально завалило снегом.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", на расчистку населенных пунктов оперативно вышли специалисты.

Так, известно, что для уборки снега пришлось задействовать четыре сотни единиц техники. Об этом сообщает информационный ресурс "Радио 1".

Местные власти стараются оперативно реагировать на изменения погодных условий и обеспечивают гражданам комфортное пользование транспортной инфраструктурой.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник

Подавленная Лолита сделала заявление о своей карьере

Что будет с концертами, певица не знает и сама

Участников "Би-2" хотят выгнать из Тайланда: всех задержала полиция

У музыкантов серьезные проблемы с документами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей