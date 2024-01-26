Подмосковье завалило снегом: на улицы вышли сотни единиц спецтехники

На потепление рассчитывать не приходится

В ночь на 26 января Московскому региону пришлось столкнуться с активными снегопадами. Улицы Подмосковья буквально завалило снегом.



Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", на расчистку населенных пунктов оперативно вышли специалисты.



Так, известно, что для уборки снега пришлось задействовать четыре сотни единиц техники. Об этом сообщает информационный ресурс "Радио 1".



Местные власти стараются оперативно реагировать на изменения погодных условий и обеспечивают гражданам комфортное пользование транспортной инфраструктурой.

