Синоптики сделали предупреждение: февраль сильно удивит россиян

Во многих регионах ожидается потепление

Какая погода будет по всей России в феврале – этот вопрос интересует многих жителей страны. Стоит ли ждать сильных заморозков или, напротив, месяц окажется рекордно теплым выяснили специалисты после исследований данных с метеостанций. И синоптики по итогу сделали предупреждение: февраль сильно удивит россиян.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд утверждает, что в половине регионов страны температура воздуха будет выше нормы, сообщает телеканал "360". Серьезных похолоданий в других субъектах России не ожидается. Даже на Камчатке и Чукотке погода будет в рамках климатической нормы для февраля, хотя с отрицательными температурными значениями.

Теплее, чем обычно в этом месяце будет в Архангельской области, республике Коми. Жителям Приволжского федерального округа, Урала и Сибири синоптики тоже обещают более теплую погоду. И даже в западной части Якутии температура ожидается выше нормы. Эта тенденция будет замечена уже в первую февральскую неделю, указывает RT.

На всем севере европейской части России Вильванд прогнозирует большое количество осадков, а вот не хватать их будет в Забайкалье, Якутии, Чукотке и Магаданской области.

Как ранее сообщало "Радио 1", в прошлом году в США было зафиксировано большее количество молний по сравнению с данными за 2022 год.

