Как метеозависимым людям пережить резкое потепление

Как метеозависимым людям пережить резкое потепление
Фото: pixabay.com
Врач поделился советами

Синоптики прогнозируют в российской столице резкое изменение погодных условий. Морозы продержатся вплоть до вторника, 9 января, однако потом антициклон начнет терять власть. С 10 января в Москве ожидается потепление.

В среду столбик термометра покажет минус 15 градусов днем, а у же в четверг – минус десять градусов, что является нормой для января. Относительно теплая для Москвы погода сохранится до конца недели.

Меж тем, резкое потепление может ударить по метеозависимым людям. Терапевт Евгений Тарасов напомнил, что у них не успевает перестроиться организм, поэтому и ухудшается самочувствие.

Наибольшему риску, по мнению терапевта, подвержены люди, страдающие от хронических заболеваний сердца и сосудов. Резкое изменение походы может вызвать у них скачок давления, что чревато усилением головной боли.

Эксперт объяснил, как метеозависимым людям пережить резкое потепление. Он призвал граждан, знающих о свое недуге, вовремя принимать назначенные врачами лекарства, а также вести здоровый образ жизни.

Ранее эксперт объяснил, чем опасны средства от похмелья.

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
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