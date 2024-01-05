Эти советы помогут настроиться на зимние пробежки: что надо предусмотреть

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Летом очень просто настроиться на пробежку по парку вечером или утреннюю тренировку. Зимой все сложнее: холодно, снег или дождь, серое хмурое небо – в такое время не хочется не то что тренироваться, с кровати встать подвиг. Но бросать тренировки – плохая идея, ведь форма и тонус быстро придут в негодность. Рассказываем, как справиться с ленью и нежеланием выходить на холод.
В новой одежде всегда приятнее выйти из дома, правда же? На работу или в гости. В спорте действуют те же законы. Потратьте время, найдите красивую, яркую экипировку, которая будет нравиться настолько, что вы с нетерпением станете ждать тренировки, чтобы выйти в этой красоте на улицу. Кроме того, существует масса полезных гаджетов для бега: напульсники, красивые бутылочки, тайтсы. Но не забывайте об удобстве: красивые, но неудобные кроссовки – плохие помощники для тренировки.
В любом случае регулярные занятия спортом – дело непростое, особенно бег. Если вы будете понимать, зачем вам это вообще и что вы хотите получить через определенный период, вам проще будет сосредоточиться и включиться в путь к здоровью и красивой фигуре.
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