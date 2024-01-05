Эти советы помогут настроиться на зимние пробежки: что надо предусмотреть

Чтобы не прекращать тренировки зимой, нужно запомнить несколько нехитрых правил

Летом очень просто настроиться на пробежку по парку вечером или утреннюю тренировку. Зимой все сложнее: холодно, снег или дождь, серое хмурое небо – в такое время не хочется не то что тренироваться, с кровати встать подвиг. Но бросать тренировки – плохая идея, ведь форма и тонус быстро придут в негодность. Рассказываем, как справиться с ленью и нежеланием выходить на холод.

Умейте простить себя

Этот совет тренер Бегового сообщества Павел Кондрашев дает первым. Даже самый правильно организованный человек не всегда может строго по графику выполнять намеченное. Не позволяйте чувству стыда одолевать вас, это собьет весь процесс тренировок. Пропустить 1-2 раза пробежку не преступно. Просто пообещайте себе наверстать завтра.

Хорошая компания

Побыть наедине с собой во время пробежки – отличная идея. Но зимой и без того унылые окрестности наводят на далекие от энтузиазма мысли. А вот если вы будете знать, что вас ждет хотя бы один партнер по пробежке, собраться с духом и выйти из дома будет гораздо проще. А уж если собралась целая команда, то бонусом будут новые знакомства и приятное общение. Да и результаты оценивать, глядя на других, куда проще.

Красивая одежда

В новой одежде всегда приятнее выйти из дома, правда же? На работу или в гости. В спорте действуют те же законы. Потратьте время, найдите красивую, яркую экипировку, которая будет нравиться настолько, что вы с нетерпением станете ждать тренировки, чтобы выйти в этой красоте на улицу. Кроме того, существует масса полезных гаджетов для бега: напульсники, красивые бутылочки, тайтсы. Но не забывайте об удобстве: красивые, но неудобные кроссовки – плохие помощники для тренировки.

Источник вдохновения

В обычной жизни у нас часто бывают мотиваторы. Кого-то подтолкнет фильм, кого-то книга, многих настраивают карты желаний или расписание. Найдите то, что будет мотивировать именно вас – на те моменты, когда нет сил или желания продолжать тренировки.

Вижу цель, верю в себя

Очень хорошо в составлении режима тренировок сразу поставить цель. Чашка кофе в уютном кафе после пробежки сделает ее гораздо интереснее. А может, вам захочется участвовать в городском забеге? Или добиться определенных параметров фигуры? Четкая цель вдохновит дополнительно: вы смогли выйти на пробежку – значит, и планы поглобальнее вам под силу.

В любом случае регулярные занятия спортом – дело непростое, особенно бег. Если вы будете понимать, зачем вам это вообще и что вы хотите получить через определенный период, вам проще будет сосредоточиться и включиться в путь к здоровью и красивой фигуре.

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