Как безопасно заниматься спортом зимой и не получить пневмонию: советы врача

Ключевую роль играют экипировка и правильная подготовка своего организма

Все мы знаем, что спорт – это жизнь, что-то безусловно полезное и правильное. Однако занятия на открытом воздухе в холодное время года таят опасность для здоровья, особенно для неподготовленных людей. Чтобы минимизировать риски, врач-отоларинголог Валерия Моисеева рекомендует придерживаться нескольких правил.

Во-первых, подбирать соответствующую погоде экипировку, в том числе маску для лица. Во-вторых, дышать через нос, чтобы воздух успевал согреваться.

"Крайне рекомендована маска для лица или высокий воротник, если вид спорта это позволяет", – отмечает Моисеева.



В-третьих, нужно адаптировать организм заранее, начиная тренировки с наступлением осени. В-четвертых, регулярно делать глотки теплого напитка. И конечно, не забывать о разминке, чтобы плавно нарастить и сбросить нагрузку.

Следуя этим несложным советам, можно более безопасно тренироваться зимой на свежем воздухе и укреплять здоровье.

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