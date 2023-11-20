Cрочно выкинуть: эта посуда считается самой токсичной для здоровья

Безопасные материалы для готовки можно только пересчитать по пальцам

Кухонная посуда зачастую опасна для здоровья из-за вредного материала, выделяющего токсичные вещества. К примеру, алюминий при скапливании в организме зачастую становится причиной развития сложных заболеваний.

САМАЯ ВРЕДНАЯ ПОСУДА

А малейшее повреждение тефлона провоцирует попадание перфтороктановой кислоты в организм – произойти это может даже во время безобидной жарки мяса. Естественно, не менее опасен пластик, выделяющий целый букет вредных химикатов при нагревании.

Туда же можно отнести и медь, которая при окислении из-за взаимодействия с пищевыми кислотами вырабатывает вредные вещества.

Избавьтесь от старой посуды с царапинами – ее уже облюбовали себе микроорганизмы, которые приступили к размножению. Естественно, туда же можно отнести разделочные доски из дерева, которое впитывает в себя абсолютно все, что только можно.

Не менее опасна и посуда с тефлоновым покрытием, выделяющим вредные газы при нагревании.

КАКУЮ ПОСУДУ ВЫБРАТЬ

Наиболее безопасная посуда – керамика с подглазурной росписью, стеклянная, которая идеально подойдет для хранения и готовки еды. Чугун имеет гипоаллергенные свойства, нетоксичен и довольно долговечен. Эксперты также рекомендуют посуду из нержавеющей стали.

А ранее мы рассказывали, как обезопасить себя от ожогов при жарке мяса.