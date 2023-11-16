Старая сковородка стала идеальной: нагар отлетел от касания после хитрости

"Утро.ру" назвало проверенные способы очистки посуды от загрязнений

Сковорода – тот кухонный атрибут, которым пользуешься практически каждый день. Немудрено, что и портится она раньше всех, постепенно покрываясь толстым слоем жира и копоти. Конечно, можно просто каждый раз покупать новую, а можно сэкономить и попытаться ее спасти. "Утро.ру" расскажет о хитростях, после которых старая сковородка станет идеальной, а нагар будет отлетать от касания.

1. Наверняка где-то в доме у вас обнаружатся такие нехитрые средства, как лимонная кислота (ею еще убирают накипь со внутренних стенок чайника) и сода. Смешиваем их в пропорциях 1:1 и оставляем в пострадавшей сковороде минут на двадцать. После будет достаточно нескольких прикосновений губкой, чтобы избавиться от всего жира – он будет отслаиваться сам собой.

2. Обычная горчица может стать не только вкусной приправой к блюду, но и мощным способом противостояния жирному налету. Для этого нужно засыпать горчичным порошком раскаленную сковороду, с которой предварительно слили расплавленный жир.

3. Ну а клей ПВА, как оказалось, эффективен не только для детских поделок. Во вскипяченную воду надо вылить клей ПВА и натертое на терке хозяйственное мыло. В эту смесь опустить сковороду и варить не меньше трех часов.

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