Одна ложка этого средства делает сковородки и кастрюли идеально чистыми

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С помощью простейшего и весьма доступного по цене средства вся кухонная утварь будет блестеть, как новенькая. Никакого нагара не останется, если использовать это.
Солнечная Анталия – страна мудрых хозяек, бережно хранящих секреты мам и бабушек. Наука старших женщин позволяет турчанкам наводить на кухне идеальный порядок. В том числе ни у кого в этой стране не встретишь кастрюлю или сковороду с нагаром.
Секрет прост. Нет, турецкие женщины не проводят часы в попытках оттереть застарелый жир и нагар. И нет, они не тратят кучу денег на сильные средства, а используют простой и недорогой метод.
Суперэффективным в деле очистки утвари от накопившегося нагара оказался, как ни удивительно, обычный кислородный порошковый отбеливатель. Сложно поверить, но именно он превращает сковородки в настоящие зеркала.
Для качественной очистки турецкие домохозяйки советуют положить кастрюли, сковородки и обязательно крышки от каждой из них в один таз или большой бак. Затем насыпать туда пару столовых ложек кислородного отбеливателя и как следует залить кипятком.
Через полчаса можно попытаться почистить кастрюлю и сильно удивиться тому, как легко и быстро с них можно будет убрать многолетние наслоения.
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