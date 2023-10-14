Без сковороды и духовки: рецепт нежного омлета

Без сковороды и духовки: рецепт нежного омлета
Фото: www.unsplash.com
Как сделать завтрак еще полезнее

Для многих жителей нашей страны яйца – основа утреннего приема пищи. Существует огромное количество рецептов приготовления блюд из яиц. Некоторые любят жареные яйца, другие варят их до различной степени готовности. Одним из самых полезных вариантов блюда из яиц считается омлет.

При этом простое и вкусное блюдо можно сделать еще полезнее. Для того чтобы не обжаривать яично-молочную смесь на сковороде, не запекать ее в духовке и не использовать микроволновку, можно обратиться к принципам правильного питания и сготовить завтрак на пару.

Ингредиенты


Четыре куриных яйца, 200 мл свежего молока, 40 г сыра твердых сортов, свежая зелень, любимые специи и соль.


Пошаговый рецепт приготовления


Готовить такое угощение очень просто. Нужно взять большую кастрюлю, наполнить ее водой и поставить на огонь. Также для приготовления нежнейшего омлета потребуется дуршлаг, который должен помещаться в кастрюле так, чтобы вода не касалась его дна.

Затем в отдельной емкости следует смешать все ингредиенты будущего ароматного омлета. Мисочку или пиалу, подходящую по размерам для дуршлага, смазываем маслом и наливаем туда яично-молочную смесь. Когда вода закипит, размещаем пиалу в дуршлаге и готовим ароматный омлет в течение 20 минут.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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