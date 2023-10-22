Простой состав легко удалит многолетний нагар со сквородок

Накопившийся на дне и стенах кухонной утвари налет можно убрать одним средством

Многие хозяйки, особенно те, у кого на кухне стоит газовая плита, хорошо знают эту проблему: неоднократная готовка на сковороде покрывает ее плотным черным слежавшимся жиром, который невозможно оттереть даже металлической щеткой с помощью чистящего порошка. В лучшем случае, даже если отмыть удастся, стены посуды будут безнадежно исцарапаны.

Но необязательно так издеваться над кухонной утварью. Есть простое и очень эффективное средство, способное уничтожить даже самые сильные наслоения, много лет копившиеся на стенках и дне посуды. Не нужно много часов кипятить несчастную утварь или играть в алхимика, соединяя несколько разных ингредиентов.

Надо всего лишь купить средство для очистки труб канализации, предварительно проверив, чтобы в составе обязательно был гидроксид натрия. Дальше все просто: 500 миллилитров средства смешиваем с литром воды. В этот раствор надо опустить почерневшую сковороду и оставить в нем на то время, пока нагар не начнет отставать. Продолжительность процедуры зависит от толщины наслоений.

Как только налет размягчился и начал отслаиваться, нужно очистить сковородку металлической щеткой и тщательно промыть проточной водой. Все: сковорода выглядит так, словно ее только что принесли из магазина.

Ранее "Утро.ру" писало, как сделать антипригарной любую сковороду.

