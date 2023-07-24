Подручными средствами: как сделать любую сковородку антипригарной

Подручными средствами: как сделать любую сковородку антипригарной
Фото: unsplash.com
Поможет "бабушкин" метод

Посуды на российском рынке сегодня масса, однако не редко ее покупка влетает в копеечку. Если вы мечтаете об антипригарной сковороде, не спешите покупать ее в магазине. Стоит присмотреться к посуде дома (даже времен Советского союза), ведь антипригарное покрытие можно сделать своими руками и из подручных средств. 

Подсолнечное масло и стакан поваренной соли есть в каждом доме. Собственно, эти два продукта и нужны для того, чтобы подарить старой сковороде полезную функцию. Первым делом нужно нагреть посуду. Далее засыпьте дно солью и жарьте на медленном огне в течение 15-20 минут. После следует убрать соль, помыть сковороду без моющих средств и высушить на плите. 

Дальше в дело вступает масло – всего нескольких капель будет достаточно. Сковороду необходимо смазать, прогреть в течение трех минут и еще раз проделать то же самое. В финале протрите посуду для жарки сухой салфеткой. 

Стоит отметить, что этот метод называют "бабушкиным". Именно они придумали его, когда антипригарных сковородок просто не существовало. Ранее "Утро.ру" делилось советами, как вернуть мягкость полотенцам. 

Источник: Интернет-газета "Жизнь" ✓ Надежный источник
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