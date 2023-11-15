Тараканы исчезнут: простое средство от насекомых можно сделать своими руками

Избавиться от ползучих гадов совсем не сложно

Когда родное жилище атакуют тараканы, хочется кричать караул. Самое обидное, что хозяйка может быть крайне чистоплотной, никогда не оставляет на столе объедки, а в раковине грязную посуду, однако тараканы все равно выбрали ее кухню местом жительства. Все дело в том, что непрошеные гости могут прибежать от менее чистоплотных соседей. К счастью, существуют простые народные средства, которые могут уничтожить тараканов раз и навсегда.



Стоит отметить, что на прилавках в магазинах лежит огромное количество разнообразных средств, которые также обещают быстрое избавление от тараканов. Однако часто такие химикаты бывают крайне вредны для домашних животных и самих хозяев квартиры. Для того чтобы быстро избавиться от насекомых без вреда для здоровья, лучше отдавать предпочтение проверенным народным средствам.



Так, отлично зарекомендовала себя борная кислота. Это средство стоит копейки, однако хорошо справляется с непрошеными гостями. Кислота разъедает пищеварительную систему таракана. Самым эффективным способом будет сделать приманку.



Для этого необходимо смешать пакетик порошкообразной борной кислоты с сырыми яичными желтками. Из этой смеси скатываем шарики и раскладываем их в местах, где чаще всего появляются тараканы. Проверенный метод отлично работает.



К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, как отмыть унитаз с помощью старой наволочки.

