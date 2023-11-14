Отмыть унитаз наволочкой – азиатский лайфхак уничтожит грязь и микробы

Неожиданный способ поразит эффективностью

Многие критики оценивают уровень кафе и ресторанов по тому, насколько хорошо вымыта уборная. Разумеется, дома также очень важно содержать эту зону квартиры в идеальной чистоте. Для того чтобы быстро и эффективно отмыть унитаз от грязи и уничтожить болезнетворные бактерии, можно воспользоваться любопытным азиатским лайфхаком.



Для этого потребуется старая наволочка и любимое чистящее средство. Именно формат элемента постельного белья помогает идеально отмыть унитаз от грязи. Ничего сложного в процессе нет. Все, что нужно сделать, это обтянуть сидение от унитаза старой наволочкой.



Теперь сверху, прямо на ткань наволочки наносим любимое чистящее средство. Не жалеем состав, нужно покрыть всю поверхность, чтобы средство хорошенько поработало. После этого оставляем унитаз на полчаса. За это время средство успеет очистить поверхность от грязи и бактерий. Затем останется только выбросить наволочку и протереть сидение влажной тряпкой.



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