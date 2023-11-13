Чисто за час! Как отмыть духовку от жира и нагара

Бабушкин метод работает на 100%

Активное приготовление пищи всегда приводит к тому, что сковородки, кастрюли, ковши, плита и духовой шкаф покрываются непрезентабельными пятнами, нагаром и теряют свой первозданный вид. Конечно, сегодня существует огромное количество разнообразных чистящих средств, которые обещают отличный результат. Однако многие хозяйки предпочитают обходиться более натуральными вариантами.



Например, быстро очистить сильно загрязнившихся духовой шкаф можно с помощью простого бабушкиного средства. Для этого нужно взять один стакан пищевой соды, полстакана обычной воды и две столовые ложки уксуса. Все эти ингредиенты смешиваем в миске, которую можно поставить в духовку.



Когда состав будет готов, для начала наносим примерно половину натурального чистящего средства на самые большие и жирные пятна. Хорошенько натираем их, оставляя сверху приличный слой средства.



Миску с оставшимся составом ставим на верхнюю полку духовки. Теперь выставляем температуру в 100 градусов на 45 минут. После этого открываем духовой шкаф, чтобы он поскорее остыл, когда духовка охладится, влажной губкой смываем отошедшую от стенок грязь.

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