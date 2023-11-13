Спасет от ожогов: как заставить масло не брызгать при жарке

Спасет от ожогов: как заставить масло не брызгать при жарке
Фото: www.unsplash.com
Хитрый лайфхак защитит лицо и руки

Каждая хозяйка сталкивалась с таким неприятным явлением, как брызгающее во все стороны подсолнечное масло. К сожалению, разогретое масло очень часто ведет себя таким травмоопасным способом во время жарки овощей, мяса или других продуктов. Однако один простой лайфхак поможет решить данную проблему.

Стоит отметить, что фейерверк из масла не только перепачкает всю кухню: отдирать потом засохшие жировые пятна – то еще удовольствие, но и может серьезно навредить здоровью. Попадание раскаленного масла на тело приводит к болезненным ожогам, которые даже могут оставить шрамы.

Поэтому очень важно снизить вероятность появления раскаленных брызг масла до минимума. В этом нам поможет простой, но действенный лайфхак. Перед тем, как отправить на сковороду продукты, нужно взять простую поваренную соль. Вначале сухую сковороду разогреваем на огне, затем сыпем туда соль, немного подогреваем, затем наливаем масло и ждем, пока оно разогреется.

После этого на поверхность сковороды можно класть продукты для жарки. Проведение такого небольшого предварительного ритуала нейтрализует масленные брызги и защитит тело от ожогов.

К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, как сделать так, чтобы скорлупа за секунду отскакивала от куриных яиц.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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