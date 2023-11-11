Почистить яйца за секунду: нужен один секретный ингредиент

Почистить яйца за секунду: нужен один секретный ингредиент
Фото: www.unsplash.com
Избавление яиц от скорлупы может превратиться в испытание

Яйца – очень полезный и нужный для поддержания организма в тонусе продукт. В большинстве российских семей утренний прием пищи не обходится без блюда из яиц. Кроме того, яйца часто кладут в различные салаты и другие блюда. При этом многие хозяйки сталкиваются с проблемой при их чистке. Иногда эта процедура превращается в настоящее испытание.

К счастью, существуют приемы, которые позволяют в два счета решить проблему. Некоторые считают, что скорлупа плохо отходит от яиц, если они не очень свежие. Другие связывают эту проблему со временем варки яиц. Как бы там ни было, с кулинарной проблемой можно разобраться за счет одного простого ингредиента.

Речь идет о поваренной соли. Опытные хозяйки уверяют, что именно она помогает в разы упростить процедуру очищения яиц. Для того чтобы достичь максимального эффекта, сначала нужно залить яйца холодной водой и дать им постоять 10 минут. После этого в емкость отправляем одну столовую ложку соли и ставим кастрюльку на огонь.

Для того чтобы сварить яйца вкрутую, нужно будет довести воду до закипания, а затем варить еще 5 минут. После этого убираем емкость с плиты и даем ей отдохнуть еще 5 минут. Затем в отдельной емкости нужно смешать холодную воду со столовой ложкой уксуса и переложить туда яйца. Через 5 минут их можно доставать – скорлупа отлетит буквально за секунду.

К слову, ранее стало известно, почему яйца нельзя хранить в холодильнике.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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