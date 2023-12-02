Кишечные бактерии влияют на психическое здоровье

Такую связь удалось обнаружить ученым

Американские специалисты, занимающиеся изучением микробиома, провели интересный эксперимент на мышах. Они перенесли животным бактерии питомцев, которые ранее испытывали стресс. После манипуляции испытуемые тоже изменились в психическом состоянии, сообщает портал Ридлайф.ру.

Исследователи провели дополнительные изучения, установив, что  у зверьков оказался снижен гамма-интерферон, важнейший цитокин, который связан с адаптивным иммунитетом. Также они установили, что у мышей без лактобацилл более активно действовала область мозга, отвечающая за тревогу и стресс.

Полученные сведения позволят ученым создать новые пробиотики, которые не только поддерживают здоровую микрофлору кишечника, но и улучшают психическое состояние человека.

Источник: Ридлайф.ру

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