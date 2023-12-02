Кишечные бактерии влияют на психическое здоровье

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Американские специалисты, занимающиеся изучением микробиома, провели интересный эксперимент на мышах. Они перенесли животным бактерии питомцев, которые ранее испытывали стресс. После манипуляции испытуемые тоже изменились в психическом состоянии, сообщает портал Ридлайф.ру.
Исследователи провели дополнительные изучения, установив, что у зверьков оказался снижен гамма-интерферон, важнейший цитокин, который связан с адаптивным иммунитетом. Также они установили, что у мышей без лактобацилл более активно действовала область мозга, отвечающая за тревогу и стресс.
Полученные сведения позволят ученым создать новые пробиотики, которые не только поддерживают здоровую микрофлору кишечника, но и улучшают психическое состояние человека.
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