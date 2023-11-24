Кому запрещено есть покупные пельмени: опасно для здоровья

Лучше домашних пока ничего не придумали

Пожалуй, сложно найти человека, который не любил бы пельмени. Блюдо нравится как взрослым, так и детям, несмотря на свою незатейливость. Каждый предпочитает употреблять его на свой манер, добавляя масло, майонез, сметану или же уксус, что способно превратить блюдо в настоящий источник удовольствия. Только у него есть один недостаток – лепить пельмени самостоятельно трудозатратно, поэтому часто людям на помощь приходят массовые производители, которые, как выяснилось, не всегда ответственно подходят к изготовлению продукции.

Например, недавно стало известно, что в популярных у россиян марках пельменей нашли паразитов. Это кишечная палочка, дистерии, сальмонеллы и подобные. Некоторые и вовсе забывают указывать, что в мясо добавили сою.

Эксперты утверждают, что в такой ситуации покупные пельмени опасны для здоровья. Они рассказали, кому запрещено их есть – это беременные женщины, дети, а также люди с ослабленным иммунитетом. Довольно часто это касается и пенсионеров, указывает телеканал "360".

Как правило, заражение вредителями может приводить к проблемам с работой ЖКТ. И хотя при варке большинство микроорганизмов погибает, подхватить бактерию можно даже во время закидывания сырых пельмений для варки – в таких случаях микробы остаются на руках. Поэтому всем советуют не забывать промывать их с мылом.

Вирусологи предупреждают, что живые организмы в пельменях могут заражать и другие продукты. Особенно, если хранить их неправильно. Но если все тщательно приготовить, то проблем со здоровьем можно не ждать, указывает интернет-издание "Подмосковье сегодня".