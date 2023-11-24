Эти вещи нужно сделать до Нового года: эзотерик дала инструкцию

В противном случае вы рискуете войти в следующий год с пережитками прошлого

Новый год всегда символизировал начало нового этапа, открытие следующей страницы жизни, когда все можно начать с чистого листа. Чтобы праздник ознаменовал собой лучшие дела и начинания, необходимо правильно к нему подготовиться, отмечает эзотерик Аделина Панина.

Подготовку следует начинать за месяц. Прежде всего, нужно отпустить все лишнее и ненужное: и здесь речь идет не только о материальном. Оставьте в прошлом досаждающих вам людей, болезненные отношения, приносящие негатив, работу, которая выматывает эмоционально и не обеспечивает хороший доход. Если говорить о материальном, то пришло время тщательно покопаться в шкафах и комодах и избавиться от вещей, которые не носите.

Следующий этап – определиться с местом празднования. Это может быть ваша собственная уютная квартира, загородный дом, ресторан, клуб, а может, и вовсе отель в другом городе.

Ну и последнее – важно проанализировать уходящий год, понять, что вы делали не так, а в чем, напротив, достигли успеха. Тогда в 2024 год вы войдете энергичными и обновленными, сообщает телеканал "360".

Ранее сообщалось, что три знака зодиака получат предложение руки и сердца под Новый год.