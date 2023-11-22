Это простое блюдо задобрит Зеленого Дракона в Новый год и домашним понравится

В дополнение оно является очень экономичным

К зиме начинают готовиться осенью, а к Новому году – еще за месяц до праздника, продумывая, чем порадовать близких по время торжественного застолья. Многим не хочется тратить на событие много времени, денег и сил, предпочитая отдых и приятные беседы в кругу семьи. И есть одно простое блюдо, которое и Зеленого Дракона в Новый год 2024 задобрит, и домашним понравится. В дополнение не потребуется особых затрат на его приготовление.

Называется оно "Глаз дракона". Вкус получится нежным, с приятной чесночной остринкой. Пошаговым рецептом делится "Утро.ру".

Ингредиенты:

Яйца – 6 шт.

Твердый сыр – 90 гр.

Чеснок – 3 зубчика.

Огурец – 100 гр.

Майонез – 6 ч. ложек.

Маслины.

Соль по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления блюда "Глаза дракона":

1. Варим яйца вкрутую, режем пополам и отделяем желтки от белков.

2. Перемалываем желтки, добавляем туда сыр, тертый чеснок, майонез, соль по вкусу. По желанию можно добавить черный перец молотый.

3. Полученной массой наполняем белки. Посередине кладем четвертинку оливки, чтобы получить эффект зрачка.

4. Овощечисткой чистим огурец, полученную кожуру делим на небольшие полоски – ими обматываем вокруг желтка, чтобы получился зеленый контур у глаза.

Вкусное и простое новогоднее блюдо готово! Приятного аппетита.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом оригинального салата, который похож внешне на пламя дракона.