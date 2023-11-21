Категорически откажитесь от этих подаров детям на Новый год – иначе жди проблем

Праздник может обернуться катастрофой

Скоро стартует пора подготовки к новогодним гуляниям. С особым трепетом праздник ждут дети, которые надеются получить приятные подарки от родственников. Порадовать близких хотят как родители, так и дедушки с бабушками. Но иногда при выборе презента они допускают серьезные ошибки. "Утро.ру" расскажет, что категорически нельзя дарить детям на Новый год 2024.

В первую очередь врачи советуют отказаться от сладких подарков. В этот праздник детвору буквально осыпают конфетами, печеньями и шоколадом. Но делать этого не стоит, поскольку в будущем обязательно скажется на состоянии ребенка: приведет к аллергии, проблемам с зубами, нарушениям работы кишечника и даже развитию диабета.

Не нужно дарить деньги, если ребенок вас об этом не просил. Дело в том, что такой презент может сказаться на ваших отношениях – если с первого взгляда он обрадуется, то на подсознании может подумать, что вам до него нет особого дела.

На Новый год не стоит вручать детям одежду. Такая покупка является скорее повседневной, а не праздничной, и может лишить чадо хорошего настроения.

Психологи советуют внимательно относиться к пожеланиям ребенка в течение хотя бы месяца до праздника. Как правило, он сам в какой-то момент раскроет, что хотел бы получить.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что категорически нельзя дарить в Новый 2024 год Зеленого Дракона.