Что подарить на Новый 2024 год Зеленого дракона: внимание на красный цвет

Главное торжество уже не за горами

Для большинства жителей нашей страны Новый год – главный праздник, который стараются отметить на широкую ногу. При этом всегда встает вопрос, что же подарить дорогим и близким людям, чтобы порадовать их и привлечь удачу. К некоторым подаркам Зеленый дракон относится с особым расположением.





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