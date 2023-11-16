Что подарить на Новый 2024 год Зеленого дракона: внимание на красный цвет

Для большинства жителей нашей страны Новый год – главный праздник, который стараются отметить на широкую ногу. При этом всегда встает вопрос, что же подарить дорогим и близким людям, чтобы порадовать их и привлечь удачу. К некоторым подаркам Зеленый дракон относится с особым расположением.
Деньги
Согласно китайским поверьям, лучше всего дарить деньги в красных конвертах. Это поможет одариваемому человеку приумножить презент и потратить денежные средства с максимальной пользой. Красный цвет – цвет богатства, на него стоит обратить особенное внимание.
Драгоценности
Зеленый дракон очень любит все, что блестит. Поэтому в качестве подарка отличным вариантом будет выбрать какую-нибудь драгоценность. Такие презенты можно дарить женщинам и мужчинам, они придутся по вкусу хозяину будущего года и принесут удачу.
Подарки для здоровья
Дракон является символом мудрости и силы. Поэтому ему точно понравится полезный подарок, который поможет человеку оздоровиться и укрепить свой организм. Например, можно подарить близкому другу или родственнику абонемент в спортивный зал, сертификат на сеанс массажа или тренажер. Также подойдут различные оздоровительные китайские чаи.
Презенты с изображением драконом
Счастье и удачу обязательно принесет вещь с изображением символа года. Отличным вариантом будет преподнести дорогому человеку красивую статуэтку в виде Зеленого дракона или небольшие сувениры с его изображением. Это могут быть кухонные полотенца, чашки, блюдца или другие традиционные новогодние подарки.
К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало
, что категорически нельзя делать перед наступлением Нового 2024 года Зеленого дракона.