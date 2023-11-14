Что строго запрещено делать перед Новым 2024 годом Зеленого дракона

Готовиться к торжеству следует заранее

Всего лишь несколько недель осталось до главного торжества – Нового 2024 года, остаток ноября и декабрь пролетят незаметно. Для многих это время – период волшебства и надежды на изменения к лучшему. Для того чтобы не испортить себе праздник и будущий год, лучше придерживаться старых поверий и традиций. Так, некоторые действия нельзя осуществлять перед Новым годом.





Отдавать одежду в ремонт

Давать и брать деньги в долг

Оставаться в ссоре с близкими