Что строго запрещено делать перед Новым 2024 годом Зеленого дракона

Всего лишь несколько недель осталось до главного торжества – Нового 2024 года, остаток ноября и декабрь пролетят незаметно. Для многих это время – период волшебства и надежды на изменения к лучшему. Для того чтобы не испортить себе праздник и будущий год, лучше придерживаться старых поверий и традиций. Так, некоторые действия нельзя осуществлять перед Новым годом.
Отдавать одежду в ремонт
Дурной приметой перед началом нового 12-месячного периода является попытка дать вторую жизнь старым вещам. Так, не стоит относить в ремонт одежду и обувь. Такой шаг может привести к тому, что в будущем году у вас не окажется денег на обновление гардероба.
Давать и брать деньги в долг
Новый год следует встречать в финансово стабильном состоянии. Как минимум, за месяц, а лучше за полтора хорошо бы разобраться со всеми денежными обременениями. Также не стоит давать деньги в долг. Чистая аура в этой сфере создаст необходимые условия для наращивания денежных потоков в будущем году.
Оставаться в ссоре с близкими
Приближение шумного, семейного праздника является отличным поводом для того, чтобы забыть былые обиды и помириться с родными и близкими. Переносить негативную энергетику конфликта в новый год – очень плохая идея. Символ года Зеленый дракон точно не оценит такой подход и может отвернуть удачу от конфликтного человека.
К слову, ранее стало известно
, какие подарки нельзя дарить на Новый 2024 год.