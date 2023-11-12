Что категорически нельзя дарить в Новый 2024 год Зеленого дракона

Символ крайне придирчив к презентам

Подготовка к новогодним гуляниям скоро будет в самом разгаре. Некоторые люди уже начинают задумываться, что подарить близким, чтобы порадовать их в праздник и принести не только множество приятных впечатлений, но и удачу. Согласно китайскому гороскопу, предстоящий 2024-й год пройдет под символом Зеленого дракона, и "Утро.ру" расскажет, что категорически нельзя дарить в этот Новый год, а что, напротив, будет благоприятным презентом.

Зеленый дракон – символ мудрости и силы. Как правило, он влечет за собой и серьезные изменения в жизни. Считается, что в 2024-ом нужно будет чаще открываться новому опыту, чтобы привлекать в свою жизнь побольше хороших событий.

Дракон любит богатство, элитарность. Поэтому в первую очередь нужно отказаться от презентов, сделанных своими руками – это может расстроить символ года, и он отвернется от вас и человека, который получил от вас подарок.

Плохим выбором будут и предметы гигиены: шампунь, мыло, духи. Символ 2024 года не выносит резкие запахи, и это ему не понравится.

Запрещается дарить все, что имеет какое-то отношение к огню. Это касается даже изображений пламени. Для Дракона огненная стихия является лишь его привилегией, и он не терпит неуважения.

В Китае также верят, что в год Дракона не стоит дарить часы – ни настенные, не наручные, поскольку это может приблизить смерть.

Самыми благоприятными подарками в год Зеленого дракона считаются предметы роскоши, что-либо из дерева – это не только мебель, но и украшения. Хорошо символ 2024-го воспримет предметы зеленого цвета, а также вещи, которые побудят человека к саморазвитию.

Например, идеальными подарками станут комнатые растения, посуда, книги, предметы для кухни, электроника.