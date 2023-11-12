Что категорически нельзя дарить в Новый 2024 год Зеленого дракона

Что категорически нельзя дарить в Новый 2024 год Зеленого дракона
Фото: unsplash.com
Символ крайне придирчив к презентам

Подготовка к новогодним гуляниям скоро будет в самом разгаре. Некоторые люди уже начинают задумываться, что подарить близким, чтобы порадовать их в праздник и принести не только множество приятных впечатлений, но и удачу. Согласно китайскому гороскопу, предстоящий 2024-й год пройдет под символом Зеленого дракона, и "Утро.ру" расскажет, что категорически нельзя дарить в этот Новый год, а что, напротив, будет благоприятным презентом.

Зеленый дракон – символ мудрости и силы. Как правило, он влечет за собой и серьезные изменения в жизни. Считается, что в 2024-ом нужно будет чаще открываться новому опыту, чтобы привлекать в свою жизнь побольше хороших событий. 

Дракон любит богатство, элитарность. Поэтому в первую очередь нужно отказаться от презентов, сделанных своими руками – это может расстроить символ года, и он отвернется от вас и человека, который получил от вас подарок. 

Плохим выбором будут и предметы гигиены: шампунь, мыло, духи. Символ 2024 года не выносит резкие запахи, и это ему не понравится. 

Запрещается дарить все, что имеет какое-то отношение к огню. Это касается даже изображений пламени. Для Дракона огненная стихия является лишь его привилегией, и он не терпит неуважения. 

В Китае также верят, что в год Дракона не стоит дарить часы – ни настенные, не наручные, поскольку это может приблизить смерть. 

Самыми благоприятными подарками в год Зеленого дракона считаются предметы роскоши, что-либо из дерева – это не только мебель, но и украшения. Хорошо символ 2024-го воспримет предметы зеленого цвета, а также вещи, которые побудят человека к саморазвитию.

Например, идеальными подарками станут комнатые растения, посуда, книги, предметы для кухни, электроника.

Источник: Утро.ру

Вашингтон устроит взбучку Китаю из-за России и Ирана

Поднебесной пообещали "жесткий разговор"

Ужасающий шаг против России: на что НАТО вынуждает Киев из-за провала

Армия Украины опростоволосилась

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей