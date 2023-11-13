Как подготовиться к Новому 2024 году: ритуалы на удачу

Лучше не откладывать дело в долгий ящик

До главного торжества года осталось еще целых полтора месяца, однако время бежит незаметно, так что уже совсем скоро россияне с размахом будут отмечать Новый 2024 год. На это время всегда возлагают особые надежды. Многие верят в то, что правильная подготовка и встреча Нового года обещают перемены к лучшему в будущем.





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