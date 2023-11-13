Как подготовиться к Новому 2024 году: ритуалы на удачу

До главного торжества года осталось еще целых полтора месяца, однако время бежит незаметно, так что уже совсем скоро россияне с размахом будут отмечать Новый 2024 год. На это время всегда возлагают особые надежды. Многие верят в то, что правильная подготовка и встреча Нового года обещают перемены к лучшему в будущем.
Перестановка в квартире
Новый двенадцатимесячный период лучше встречать в обновленной обстановке. Освежить квартиру за пару дней не так-то просто, так что к реализации этой задачи лучше приступить заранее. Степень обновления зависит от вашего желания и возможностей. Идеальным вариантом будет приобрести какой-нибудь новый предмет мебели, возможно, пора обновить стулья на кухне, приобрести новый журнальный столик или просто сменить тюль. Иногда квартира начинает играть новыми красками, если просто переставить мебель местами.
Заговоры на удачу
Чтобы позитивная энергия Нового года успела накопиться в доме, лучше заранее провести простые ритуалы на удачу. Например, можно сделать заговор на привлечение денег. Для этого нужно собрать красивые монетки, можно взять юбилейные 10-рублевки. Раскладываем их по потайным уголкам квартиры, приговаривая: "Деньга к деньге, рубль к рублю".
Привлекаем любовь
Таким же образом можно привлечь в свою жизнь новые романтические отношения. Для этого нужно взять красивый бокал (желательно из хрусталя), наполнить его чистой водой и положить туда колечко. Бокал ставим в закрытое от посторонних глаз место и загадываем желание, где описываем суженого. В новогоднюю ночь колечко нужно надеть – тогда в будущем году обязательно встретится любовь.
К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало
, какие подарки нельзя дарить на Новый 2024 год.