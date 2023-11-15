Какие вещи категорически нельзя надевать в Новый 2024 год Зеленого дракона

Какие вещи категорически нельзя надевать в Новый 2024 год Зеленого дракона
Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Нужно придерживаться поговорки – как год встретишь, так его и проведешь

2024-й год пройдет под покровительством Зеленого Деревянного Дракона – мудрого, в чем-то строгого, но справедливого и щедрого существа. Конечно, поощрять подарками и везением он будет за дела, а не за внешность. Но встречают, как водится, по одежке – поэтому в новогоднюю ночь явно надо соответствовать! "Утро.ру" расскажет, какие вещи категорически нельзя надевать в Новый 2024 год Зеленого дракона.

В первую очередь старайтесь не "маскироваться" под Дракона в попытке ему понравиться: все вещи со змеиными рисунками и расцветкой, напоминающей чешую, срочно отправляются обратно в шкаф! Символ года не терпит обезьянничества.

Зеленый Дракон – не только гордое и благородное, но и чрезвычайно красивое создание, обожающее купаться во всеобщем внимании. Так что не пытайтесь перещеголять его излишне вызывающими, блестящими или уже тем более откровенными нарядами!

Запрещено надевать на себя что-либо с металлическими вставками. Не допускаются шипы, молнии и прочие агрессивные украшения на одежде. 

Лучшим выбором станет сдержанная одежда красных, зеленых и золотых расцветок. Также можно надеть эффектные золотые аксессуары с драгоценными камнями – причем только натуральных, поскольку Дракон не терпит фальши и притворства. 

 Фото: unsplash.com 

Ранее сообщалось, что ни в коем случае нельзя дарить на 2024-й год. 

Источник: Утро.ру
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