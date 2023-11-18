Как правильно провести високосный 2024 год Зеленого Дракона: четыре правила

Эксперты дали важные советы

Новый год россияне всегда ждут с особым трепетом, надеясь, что он обязательно принесет много радостных событий и улучшит жизнь. Новая пора будет связана с символом Зеленого деревянного Дракона – он считается благородным знаком, который по своей природе склонен сглаживать острые углы и добавлять созидательности вместо спонтанности и реактивных действий. Его покровительство обязательно найдет отражение и в 2024-ом, но астрологи предупреждают, что с приходом нового года грядут и потрясения.

В первую очередь это связано с тем, что он окажется високосным. Это означает, что в году будет больше дней с неожиданными явлениями и преобразованиями. Не исключены катастрофы различного масштаба.

Специалисты рассказали, как правильно провести високосный 2024 год Зеленого Дракона. По их словам, нужно придерживаться несколько простых правил, которые помогут одолеть трудности.

1. Заняться саморазвитием. Постарайтесь овладеть полезными навыками, которые пригодятся в будущем. Направление лучше выбирать внимательно и не торопиться.

2. Расставить приоритеты. Не нужно строить грандиозных планов, разрушение которых приведет к большим проблемам. Внимательно посмотрите на свою жизнь и вычеркните из нее то, что отнимает слишком много сил и энергии.

3. Избегать конфликтов. Любое недопонимание способно обернуться большой ссорой в этот год. Поэтому крайне важно не допускать крайностей, стараться сглаживать проблемы и пытаться понять друг друга.

4. Продолжать свое дело. Стабильность – лучший подарок в високосный год. Поэтому постарайтесь уделять внимание тем делам, которые уже запущены и дают свои плоды. Новые затеи рискуют быстро рухнуть, поэтому лучше поддерживать на плаву то, что уже имеется.