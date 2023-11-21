Это считается неуважением в Новый год, но россияне поступают так часто

Людям дали важный совет перед подготовкой к торжуству

Чуть больше месяца осталось до главного события в стране – Нового года. Традиционно, россияне ждут его с особым трепетом, возлагая на будущее 12 месяцев светлые надежды. Дополнительно все стараются порадовать близких приятными сюрпризами, подготовив интересные и эффектные подарки на праздник.

Специалисты по этикету рассказали, как правильно готовиться к приходу 2024-го. По их словам, россияне часто совершают одну распространенную ошибку – дарят слишком дорогие презенты, хотя это считается неуважением в Новый год. Эксперт Альбина Холгова в беседе с телеканалом "360" отметила, что в максимальная планка для новогоднего поздравления – 800 рублей.

"Даже потраченные три тысячи рублей – плохой подарок к Новому году, так как он уже считается дорогим", – пояснила она.

Также, согласно правилам этикета, запрещается интересоваться у человека, что ему подарить. Поздравление в Новый год должно быть сюрпризом.

Впрочем, по данным социологов, перед Новым 2024 годом россияне предпочли особо не тратиться. Некоторые и вовсе заявили, что не будут накрывать стол и приобретать подарки, а другие выделили на ужин и поздравления 10 тысяч рублей.

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