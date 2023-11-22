Куда слетать на Новый год: самые популярные направления на праздники

Куда слетать на Новый год: самые популярные направления на праздники
Aleksander Polyakov/www.globallookpress.com
Спрос на внутренний туризм подскочил в разы

По данным "Авито Услуги", россияне массово скупают туры в Великий Устюг в преддверии Нового года. Спрос на поездку в обитель Деда Мороза подскочил практически в три раза.

В сравнении с прошлым годом, спрос на транспортные перевозки и автопутешествия внутри России перед Новым годом подскочил на целых 56%.

Увидеть Деда Мороза в этом году пожелали в 4 раза больше россиян в сравнении с желающими в 2022 году – здесь спрос вырос на 287%. Наибольшую популярность этот тур приобрел у ростовчан, москвичей и жителей Челябинска.

Второе место по популярности после Великого Устюга заняла Карелия, спрос на которую подскочил на 50%. Тур в этот регион выбирают, главным образом, жители Москвы, Ярославля и Петербурга.

Популярен в этом году и Калининград, спрос на которой среди туристов-россиян вырос на 5%. А любители активного отдыха уже вовсю скупают туры на Красную поляну, подскочившую в спросе на 144%.

Россияне активно выбирают и Сочи, где, кажется, местным придется готовиться не только к летнему сезону. 

А интернет-издание "Подмосковье Сегодня" ранее рассказывало о рекомендациях для желающих поскорее сбросить лишние килограммы перед новогодними праздниками – диетолог и фитнес-тренер рассказали, как подойти к вопросу.

Ранее портал "Ридлайф.ру" рассказал, как изменилось отношение населения к новогодним подаркам – и как снизилась максимальная сумма на подарок под елочку.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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