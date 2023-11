Новый год в Турции: пять причин поехать с детьми

Эксперт рассказывает, почему стоит выбрать для зимнего отдыха именно эту страну

Длинные зимние каникулы – отличная возможность отдохнуть всей семьей. Но организовать поездку, которой будет довольна вся семья от мала до велика, непросто. Шопинг, аттракционы, купание, спа, гастрономия – куда отправиться, чтобы удовлетворить потребности и детей, и родителей? Конечно же, в Турцию! Почему это лучшее направление для новогоднего отдыха с детьми, рассказывает тревел-эксперт, основатель турагентства Trinity Mom’s Travel Людмила Чернавская.

Причина 1. Всеобщая любовь к детям

В турецкой культуре дети – настоящие любимцы и фавориты, поэтому отдыхать с детьми в Турции всегда очень удобно и комфортно. В отелях всегда найдутся детская кроватка, коляска напрокат, горшок и другие необходимые предметы. В больших семейных отелях можно пользоваться услугами штатной няни и детского клуба, всегда есть анимационная программа для всех возрастов, аниматоры говорят на нескольких языках и проводят игры, творческие занятия и дискотеку для малышей. На прогулке и в ресторанах местные жители будут рады маленьким гостям, всегда поиграют и поговорят.

Причина 2. Новогодняя программа для всей семьи

Новогоднее застолье со всеми его атрибутами – стресс для всей семьи, поэтому многие предпочитают на праздники уезжать. Хотя у турков и не принято масштабно отмечать Новый год, но все отели, работающие зимой, организовывают для туристов большой новогодний ужин с анимацией и дискотекой. Так вы сэкономите силы и нервы на готовку и сможете расслабиться под зажигательные хиты, пока детей будут развлекать аниматоры. При бронировании обратите внимание на стоимость праздничного ужина для взрослых и детей: в большинство отелей вечеринка с ужином является обязательной и обойдется в 70-120 евро на взрослого и 30-60 евро для ребенка от трех лет. Если ваша поездка выпадает на католическое Рождество, уточните в отеле, планируется ли ужин и на эту дату.

Причина 3. Праздничные распродажи во всех магазинах

Изобильный турецкий шопинг в новогодний сезон становится еще привлекательнее. Хотя за последние полгода из-за инфляции и падения курса лиры цены на платья и сапоги стали менее дружелюбны к россиянам, но отказать себе в этом удовольствии невозможно. Ушедшие с российского рынка Zara и Massimo Dutti все так же рады покупателям в торговых центрах Стамбула и Анталии. Турецкие бренды не уступают европейским конкурентам по качеству и ассортименту и куда более привлекательны в цене. Включите в план поездки день на шопинг в молле TerraCity и аутлете Deepo в Анталии. В Стамбуле отправляйтесь в торговые центры Istinye и Mall of Istanbul, гуляйте по фешн-кварталу Galataport и главной шопинг-улице Истикляль. И, конечно, не обойтись без визита на базары, где приобретение ковра и специй обязательно нужно отметить чашечкой чая с медовой пахлавой.

Причина 4. Спокойный отдых без толп туристов

Отдыхать большой семьей летом, когда везде толпятся бесконечные очереди, нервные туристы злобно смотрят на плачущих детей, а жара +40 заставляет боятся солнечного удара – то еще удовольствие. Куда более комфортным будет отпуск зимой, когда отдыхающих совсем немного. В это время нужно внимательно выбирать регион для отдыха. Эгейское побережье (Бодрум, Фетхие, Мармарис) совсем затихает на зиму, большинство отелей закрыты. Теплится Кемер, где чинно гуляют европейские пенсионеры. В Анталии же жизнь не утихает никогда. Зимой погода идеальна для прогулок и экскурсий, много активных туристов, занимающихся хайкингом на Ликийской тропе или играющих в гольф в Белеке. Для морских купаний прохладно, поэтому ищите отели с закрытыми и подогреваемыми бассейнами, например, Titanic Mardan Palace и Royal Holiday Palace в Анталии или гольф-отель Cornelia Diamond Golf Resort and Spa в Белеке. Без очередей и толкучки можно посетить парк развлечений The Land of Legends, снижаются цены на экскурсии в Памуккале и античные руины Ликии.

Причина 5. Горнолыжные маршруты для начинающих и профи

Если ваша семья предпочитает активный отдых, идеальный вариант – поехать на один из турецких горнолыжных курортов. Склоны Улудага или Эрджиеса не уступают европейским по инфраструктуре и комфорту, при этом куда дружелюбнее по ценам. Для семейного отдыха идеален курорт Улудаг, где есть и учебные трассы для детей с бугельными подъемниками, и суровые черные для родителей-экстремалов. В самом поселке Улудаг есть множество баров и ресторанов, где будет комфортно поужинать после катания, спа-центры для отдыха родителей и детские клубы прямо на склонах для маленьких катальщиков. В 35 км от курорта находится город Бурса – текстильная столица Турции, где можно заняться шопингом и проветриться.