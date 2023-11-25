Пальчики оближешь: готовим красивый салат "Дракоша" на Новый год 2024

Блюдо впечатлит гостей во время застолья

Многие хозяйки уже начинают составлять примерное меню к Новому году, чтобы успеть купить некоторые продукты по более выгодной цене. Всем известно, что в предпраздничную пору все резко дорожает, поэтому запасаться заготовками лучше пораньше. И для этого желательно составить примерное меню.

"Утро.ру" предлагает попробовать приготовить оригинальный и вкусный салат "Дракоша", который точно удивит домашних своей красотой. И по вкусу получится такой, что пальчики оближешь. Делимся оригинальным пошаговым рецептом.

Ингредиенты:

Огурец – 4 шт.

Крабовые палочки – 0,5 кг.

Творог 5% – 0,4 кг.

Майонез – 3 ст. ложки.

Красная икра (имитированная) – 200 гр.

Укроп, соль по вкусу.

Оливки и сушеный шпинат для украшения.

Пошаговый рецепт приготовления новогоднего салата "Дракоша":

1. Нарезаем мелко крабовые палочки и укроп.

2. Смешиваем их вместе с красной икрой, половиной заготовленной порции творога и майонезом. Все хорошо перемешиваем, стараясь при этом не разбить икринки.

3. Оставшийся творог взбиваем в блендере с добавлением майонеза. Туда же для цвета добавляем сушеный шпинат – примерно ложку. Его также можно заменить на сок петрушки или зеленый пищевой краситель.

4. Два огурца тонко режем на слайсы – это потребуется для украшения.

5. В конце собираем дракона на миске: четвертинки огурца используем в качестве лап, их кладем в самом начале; на дно выкладываем слайсы из огурца, а сверху – сам салат; закручиваем салат в слайсы, закрепляя концы на спинке у дракона – можно использовать зубочистки; делаем украшения для ушей, узора на спине, ноздрей и глаз как показано на рисунке. И все готово.

Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом новогоднего блюда, которое задобрит Зеленого Дракона и домашним понравится.