Шеф-пекарь раскрыл рецепт пышного лаваша

С работой справится любой желающий

Многие хозяйки отказываются печь домашний хлеб из-за трудоемкого процесса и предпочитают покупать его в магазине, экономя свое время. Однако шеф-пекарь Иван Забавников знает очень простой рецепт пышного лаваша, с которым справится любой желающий.

Для работы потребуется всего четыре ингредиента: 150 граммов воды, 300 граммов муки первого или высшего сорта, 210 граммов растительного масла и 5 граммов мелкой соли.

Соль повар порекомендовал растворить в воде комнатой температуры. Туда же следует добавить масло, после чего постепенно высыпать муку. Важно разминать смесь хотя бы пять минут, после чего накрыть миской и оставить на 15 минут.

Тесто следует разделить на части размером с грецкий орех и оставить на десять минут под влажным полотенцем. Потом комочки нужно раскатать в блины толщиной до двух миллиметров и обжарить с двух сторон на сухой сковороде за примерно полминуты.

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