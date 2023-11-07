Изумительное блюдо: грибная икра заставит проглотить язык

Эта закуска хороша и сама по себе, и как ингредиент в выпечку или для бутербродов

Иногда "тихая охота" приносит небывало богатые результаты, удивляющие даже самих любителей. И если поначалу суп, "жареха" или мясо с грибами сметаются домашними на ура, то в определенный период наступает пресыщение. Чтобы не выкидывать излишки добычи, можно переработать их в икру.

Сама по себе она плохо годится на роль самостоятельного блюда. Однако прекрасно "уходит" в качестве намазки на хлеб, добавки к картошке, начинки или часть начинки в пирог, пирожки или для фаршированных яиц и помидоров. А еще из нее получается отличный паштет или гарнир к мясу или иным блюдам.

Найденные трофеи необходимо тщательно промыть и выбросить червивые. Дальше следует очистить их и тщательно отварить. Не забудьте припасти для хранения стерилизованные банки и прохладное, темное место. Кстати, можно заморозить икру в порционных пакетах или контейнерах.

Рецепт грибной икры прост: два килограмма грибов, по три луковицы и морковки, два стакана подсолнечного масла, три лавровых листочка, 10 горошинок перца, одна столовая ложка 9%-ного уксуса и соль по вкусу.

Отваренные в подсоленной воде нарезанные кусочками грибы отбросить на дуршлаг, промыть в холодной воде и оставить стекать. После перекрутить на крупной мясорубке, добавить обжаренные на масле натертую морковь и нарезанный лук и все это смешать. Подсолить, добавить перец и лаврушку, затем на медленном огне тушить в течение полутора-двух часов, перемешивая иногда, чтобы не подгорело.

В самом конце нужно добавить ложку уксуса, перемешать, разложить по банкам и закрутить. Все просто – а как вкусно!

Ранее мы писали, что некоторые с виду обычные грибы опасны.

