Выглядят как обычные, но несут серьезную опасность: какие грибы нельзя срывать

Выглядят как обычные, но несут серьезную опасность: какие грибы нельзя срывать
Рядовка мацутакэ. Фото: Tomomarusan/wikimedia.org
В сезон лесной охоты нужно быть крайне осторожными

Россия – страна огромная, поэтому и фауна у нее достаточно богатая. В различных регионах растут растения, которые не встретишь ни в одном уголке мира. Их заносят в Красную книгу и бережно охраняют, а за любой нанесенный им вред грозит серьезное наказание.

Особенно часто нарушения встречаются в сезон грибного сбора. Охотники с ножами выходят в лес, чтобы набрать побольше урожая – не только для себя, но и ради продажи. Однако россиянам напомнили, что 12 октября вступила в силу новая статья УК, согласно которой за оборот краснокнижных грибов может грозить до девяти лет тюрьмы.

Чаще всего редкие грибы можно встретить в Московской, Костромской, Владимирской областях, Дальнем Востоке, Краснодарский край и Кавказ. Иногда грибник может наткнуться на абсолютно обычную с виду находку, но в действительности она будет нести за собой серьезную опасность.

Это касается рядовки мацутакэ, которая встречается на Сахалине. Гриб является довольно ценным и стоит наравне с трюфелями, однако за его сбор обычные люди могут получит штраф до пяти тысяч рублей.

Аналогичное наказание будет и за сбор сыроежки разнопластинчатой. Она отличается от обычной зеленоватой шляпкой.

Сыроежка разнолистная. Фото: Jerzy Opioła/wikimedia.org

Также не стоит срывать подберезовик разноцветный, который обычно встречается в центральной России. Он вместе с другими занесен в Красную книгу, поэтому за популяцией пристально следят.

Подберезовик разноцветный. Фото: Aorg1961/wikimedia.org

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

Греф предсказал рост рубля: сколько будет стоить доллар

Заявление бизнесмена выглядит несколько обнадеживающе

Отправленное Украине американское оружие попало в руки ХАМАС

Сын Дональда Трампа подтвердил информацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей