Выглядят как обычные, но несут серьезную опасность: какие грибы нельзя срывать

В сезон лесной охоты нужно быть крайне осторожными

Россия – страна огромная, поэтому и фауна у нее достаточно богатая. В различных регионах растут растения, которые не встретишь ни в одном уголке мира. Их заносят в Красную книгу и бережно охраняют, а за любой нанесенный им вред грозит серьезное наказание.

Особенно часто нарушения встречаются в сезон грибного сбора. Охотники с ножами выходят в лес, чтобы набрать побольше урожая – не только для себя, но и ради продажи. Однако россиянам напомнили, что 12 октября вступила в силу новая статья УК, согласно которой за оборот краснокнижных грибов может грозить до девяти лет тюрьмы.

Чаще всего редкие грибы можно встретить в Московской, Костромской, Владимирской областях, Дальнем Востоке, Краснодарский край и Кавказ. Иногда грибник может наткнуться на абсолютно обычную с виду находку, но в действительности она будет нести за собой серьезную опасность.

Это касается рядовки мацутакэ, которая встречается на Сахалине. Гриб является довольно ценным и стоит наравне с трюфелями, однако за его сбор обычные люди могут получит штраф до пяти тысяч рублей.

Аналогичное наказание будет и за сбор сыроежки разнопластинчатой. Она отличается от обычной зеленоватой шляпкой.

Также не стоит срывать подберезовик разноцветный, который обычно встречается в центральной России. Он вместе с другими занесен в Красную книгу, поэтому за популяцией пристально следят.