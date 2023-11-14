"Мимоза" в стакане: рецепт старого блюда на новый лад

Этот салат помнит еще ваша бабушка

Всем знаком стандартный новогодний стол времен СССР и перестройки – бутерброды с красной икрой и шпротами, сельдь под шубой, оливье, запеченная утка с яблоками… и, конечно же, гвоздь программы – всеми любимая мимоза, так похожая на пушистый желтый цветок. Времена меняются, а что-то остается вечным. Что, если оживить любимый рецепт, добавив к нему немного фантазии и авторскую подачу? Например, подать его не цельным блюдом, а изначально порционным.

Для пяти порций вам понадобится консервированная горбуша (400 г), картофель (300 г), морковь (три штуки), яйца (четыре штуки), плавленый сыр (130 г), майонез (150 г), соль, перец, зелень и красная икра (по желанию).

Картофель, морковь и яйца отварить, два первых ингредиента и сыр натереть на терке, горбушу размять так, чтобы из нее получилась однородная мякоть, выложить слои, поочередно смазывая их майонезом – картофель, горбушу, сыр, морковь, натертый белок, натертый желток. Сверху украсить зеленью и икрой – все готово! Можно звать гостей к столу.