По этому рецепту квашеная капуста получится вкуснее: дело в особой добавке

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Квашеная капуста зимой становится незаменимым источником витамина C. Продукт после обработки набирается полезными свойствами и помогает бороться с их нехваткой в организме. Закуска давно стала излюбленной на столе у россиян, но есть способ сделать ее гораздо вкуснее, если добавить секретную добавку – свеклу.
1. На дно кастрюли кладем три лавровых листа и размятую горбушку хлеба.
2. Натираем свеклу, морковь, шинкуем капусту.
3. Затем выкладываем все в кастрюлю. Первый слой – капустный. Второй – морковный. Третий – свекольный. Каждый нужно плотно утрамбовать.
4. Наверх кладем кусочки черного хлеба, посыпаем солью и заливаем водой.
5. Это нужно плотно закрыть крышкой, чтобы овощи были сдавлены. Ставим в теплое место и два-три раза в день выпускаем газы, протыкая деревянным прибором. Через неделю квашеная капуста будет готова.
Приятного аппетита!
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