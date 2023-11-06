Рецепт винегрета для желающих похудеть

Рецепт винегрета для желающих похудеть
Фото: pixabay.com
Готовим вкусное и полезное блюдо

Винегрет – один самых популярный и любимых в нашей стране салатов. Блюдо относится к традиционным закускам русской кухни, однако имеет множество рецептов.

Если немого поэкспериментировать с ингредиентами, то можно приготовить не просто вкусный, а еще и полезный салат. Данное блюдо идеально подойдет для людей, соблюдающих нормы правильного питания, чтобы похудеть.

Сторонникам здорового образа жизни потребуется, конечно же, свекла. Без нее приготовить винегрет просто невозможно. Овощ следует отворить и после удаления кожуры натереть на терке.

Терка потребуется также при заготовке маринованных огурчиков. А вот лук лучше нарезать перьями, после чего – обжарить на растительном масле. Продукты следует смешать и заправить греческим йогуртом. Зелень можно добавить по желанию.

Ранее мы публиковали рецепт легкого и вкусного белкового салата.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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