Сколько раз нужно менять постельное белье для хорошего сна и здоровья организма

Сколько раз нужно менять постельное белье для хорошего сна и здоровья организма
Фото: unsplash.com
Эксперты выяснили, как постельное белье влияет на качество отдыха

Оказывается, качество отдыха зависит не только от качества матраса, местоположения кровати и длительности сна. Свою роль играет и постельное белье. Поэтому есть некоторые рекомендации по частоте его смены.

Есть ряд проблем, которые связаны с "одеждой" кровати. Например, там могут появиться пылевые клещи, вызывающие астму или аллергию. Кроме того, они могут передавать грибки или бактерии. А еще можно повредить кожу застежками или грубыми швами на белье.

Во избежание всех этих неприятных явлений эксперты советуют менять постельное белье хотя бы каждые две недели. Лучше каждую неделю. А если человек болеет, то в идеале – раз в 2-3 дня. Помимо этого, для стирки простыней и наволочек надо использовать очень горячую (выше 45 градусов) воду, а лучше добавлять еще перекись водорода или отбеливатель, если ткань позволяет – это помогает дезинфицировать белье.

Не помешает почаще проветривать комнату. Это не только освежит воздух в помещении, но и сработает на проветривание постельного белья. Ну и, конечно, следить за застежками, завязками на пододеяльниках и наволочках, а также за объемными рисунками на них.

Когда вы выбираете постельное белье, не забывайте, что ткань, из которого оно произведено, также важна. Лучше всего покупать белье из натуральных материалов – хлопка, льна, шелка. Синтетика увеличивает потливость, что не улучшает ни сон, ни здоровье.

Что касается цвета постельного белья, то психологи советуют либо белый, либо пастельные оттенки в зависимости от пристрастий. Нежные цвета успокоят и расслабят. А вот яркие, агрессивные узоры возбуждают психику, так что лучше оставить такое белье для романтических свиданий или дневного отдыха.

Ранее мы писали, какие предметы надо убрать из спальни, чтобы нормально отдыхать.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

"Чуть не дошло до драки": Безруков рассказал о скандале с Машковым в ресторане

Актер пришел в шок от поведения коллеги

170 лет было то же самое: метеоролог назвал причину "шторма века" в Черном море

Метеоролог рассказал, что случилось в середине 19 века в Крыму

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей