Сколько раз нужно менять постельное белье для хорошего сна и здоровья организма

Эксперты выяснили, как постельное белье влияет на качество отдыха

Оказывается, качество отдыха зависит не только от качества матраса, местоположения кровати и длительности сна. Свою роль играет и постельное белье. Поэтому есть некоторые рекомендации по частоте его смены.



Есть ряд проблем, которые связаны с "одеждой" кровати. Например, там могут появиться пылевые клещи, вызывающие астму или аллергию. Кроме того, они могут передавать грибки или бактерии. А еще можно повредить кожу застежками или грубыми швами на белье.

Во избежание всех этих неприятных явлений эксперты советуют менять постельное белье хотя бы каждые две недели. Лучше каждую неделю. А если человек болеет, то в идеале – раз в 2-3 дня. Помимо этого, для стирки простыней и наволочек надо использовать очень горячую (выше 45 градусов) воду, а лучше добавлять еще перекись водорода или отбеливатель, если ткань позволяет – это помогает дезинфицировать белье.

Не помешает почаще проветривать комнату. Это не только освежит воздух в помещении, но и сработает на проветривание постельного белья. Ну и, конечно, следить за застежками, завязками на пододеяльниках и наволочках, а также за объемными рисунками на них.

Когда вы выбираете постельное белье, не забывайте, что ткань, из которого оно произведено, также важна. Лучше всего покупать белье из натуральных материалов – хлопка, льна, шелка. Синтетика увеличивает потливость, что не улучшает ни сон, ни здоровье.

Что касается цвета постельного белья, то психологи советуют либо белый, либо пастельные оттенки в зависимости от пристрастий. Нежные цвета успокоят и расслабят. А вот яркие, агрессивные узоры возбуждают психику, так что лучше оставить такое белье для романтических свиданий или дневного отдыха.

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