Срочно выкинуть из спальни: какие вещи не дают выспаться

Найдены причины недосыпа и тревожности по ночам

Отдых и здоровый сон – важнейшая часть жизни человека, поскольку именно в это время организм восстанавливается, происходит расслабление тела и перезагрузка мыслей. Если качество вашего сна внезапно ухудшилось, и вы не чувствуете бодрости по утрам, пришло время что-то поменять.

Зачастую, как утверждают психологи, проблема кроется в обстановке вашей спальни. Мы – это то, что мы едим, а сон – то, на чем мы спим. Может быть, такой поговорки и не существует, но когда в последний раз вы меняли матрас? В норме это делается раз в восемь-десять лет. В противном случае вы будете спать на сгустке летучей пыли от пылевых и постельных клещей.

Работаете удаленно, поэтому кровать для вас – это одновременно и спальное место, и рабочее "пространство"? Это ошибка! Специалисты настоятельно рекомендуют не засиживаться в постели за ноутбуком и не оставлять у кровати ворох рабочих бумаг и иных вещей, которые будут напоминать о работе и не дадут полноценно расслабиться.

Отдельный пункт посвятим избитой, но актуальной теме гаджетов. Все мы любим полистать ленты соцсетей перед сном, даже не задумываясь о том, что мозг в это время не отдыхает, а продолжает работать, активно обрабатывая тонны поступающей информации. Хотите дать ему отдых – возьмите книжку или включите расслабляющую негромкую музыку, а телефоны с планшетами подождут до утра.

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