Бессонница и кошмары: как избавиться от неприятных последствий магнитной бури

Бессонница и кошмары: как избавиться от неприятных последствий магнитной бури
ESA/NASA/www.globallookpress.com
Осторожность на этот раз не поможет

На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря. По словам таролога-нумеролога Софии Николаевой, последствия такой стихии затронут каждого жителя планеты.

Эксперт подчеркивает, что магнитные бури негативно отражаются на состоянии людей: каждый становится не в меру вспыльчивее и куда раздражительнее в общении с близкими. Хорошо, если дело ограничится именно такими безобидными последствиями. В иных случаях все бывает намного печальнее.

Еще одно более вредный признак для здоровья, порождаемый магнитными бурями – бессонница. Однако важно не зацикливать внимание на неприятных и плохих сновидениях.

"Лучшим избавлением от негативного воздействия в такие дни станут натуральные камни, особенно янтарь, также стоит присмотреться к различным амулетам", – приводит интернет-издание "Подмосковье Сегодня" заявление таролога.

Обращайте внимание на духовные практики – к примеру, любители активного отдыха и спорта могут заняться растяжкой мышц для того, чтобы "заземлиться".

Ранее "Утро" писало о базовых рекомендациях при вспышках магнитных бурь.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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