5 августа на россиян обрушится мощная магнитная буря

Метеозависимых просят быть осторожными

Вспышки на Солнце в последние несколько дней приводили к росту К-индекса на Земле, однако в четверг и пятницу показатели оставались незначительными. Сильнее всего магнитные бури окажутся в субботу, 5 августа, предупреждают специалисты лаборатории солнечной астрономии.

Синоптики утверждают, что индекс бури поднимется до 5 баллов. Для сравнения 3 августа она достигла 3 баллов, поднявшись к четвергу на один пункт.

В такие периоды людям советуют внимательно относиться к своему состоянию здоровья, побольше проводить времени на свежем воздухе. По возможности, лучше отказаться от употребления кофе и алкоголя, а также побольше проводить времени на свежем воздухе.

В прошлый раз магнитные бури были зафиксированы в середине июля.