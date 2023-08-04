5 августа на россиян обрушится мощная магнитная буря

5 августа на россиян обрушится мощная магнитная буря
Фото: freepik.com
Метеозависимых просят быть осторожными

Вспышки на Солнце в последние несколько дней приводили к росту К-индекса на Земле, однако в четверг и пятницу показатели оставались незначительными. Сильнее всего магнитные бури окажутся в субботу, 5 августа, предупреждают специалисты лаборатории солнечной астрономии.

Синоптики утверждают, что индекс бури поднимется до 5 баллов. Для сравнения 3 августа она достигла 3 баллов, поднявшись к четвергу на один пункт.

В такие периоды людям советуют внимательно относиться к своему состоянию здоровья, побольше проводить времени на свежем воздухе. По возможности, лучше отказаться от употребления кофе и алкоголя, а также побольше проводить времени на свежем воздухе.

В прошлый раз магнитные бури были зафиксированы в середине июля.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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