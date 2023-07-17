Мощные вспышки на Солнце: магнитные бури ударят по россиянам

Мощные вспышки на Солнце: магнитные бури ударят по россиянам
Солнце. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Вспышка привела к нарушению в устройствах связи на Земле

16 июля произошли три мощные вспышки на Солнце. Их категорию расценивают как класс М, что является очень высоким показателем. Из-за инцидента на Земле произошел кратковременный сбой связи. Первая вспышка произошла в 11.26 мск, вторая в 18.08 мск, третья в 20.46 мск, отмечает телеканал "360".

Вспышки на Солнце делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M, X. А – самый минимальный, он дает излучение в размере десять нановатт на метр квадратный. Каждый последующий класс выше и разрушительнее в десять раз, сообщает телеканал "МИР24"

В ближайшем будущем не исключены новые вспышки на Солнце, причем еще более мощные, предупреждают ученые. В связи с этим ожидается ухудшение условий коротковолновой связи. Возможны вспышки класса X, в том числе протонные, сообщает "Свободная пресса"

Вспышки на Солнце оказывают негативное влияние не только на средства земной связи, но и на состояние людей. Такие инциденты приводят к магнитным бурям, после чего у жителей планеты болит голова, скачет давление и наблюдается общее ухудшение состояния. В целом вредное излучение не может пройти через атмосферу Земли и физически навредить людям. Однако высокочувствительные земляне будут ощущать на себе воздействие таких событий. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров

На Угледарском направлении исчезла иностранная техника

Любопытной информацией поделился комбат

Туризм в Турции рухнул: отельеры сообщают о тяжелой ситуации с россиянами

Особенно страдают отели класса "люкс", в которые никто не заселяется

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей