Мощные вспышки на Солнце: магнитные бури ударят по россиянам

Вспышка привела к нарушению в устройствах связи на Земле

16 июля произошли три мощные вспышки на Солнце. Их категорию расценивают как класс М, что является очень высоким показателем. Из-за инцидента на Земле произошел кратковременный сбой связи. Первая вспышка произошла в 11.26 мск, вторая в 18.08 мск, третья в 20.46 мск, отмечает телеканал "360".

Вспышки на Солнце делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M, X. А – самый минимальный, он дает излучение в размере десять нановатт на метр квадратный. Каждый последующий класс выше и разрушительнее в десять раз, сообщает телеканал "МИР24".

В ближайшем будущем не исключены новые вспышки на Солнце, причем еще более мощные, предупреждают ученые. В связи с этим ожидается ухудшение условий коротковолновой связи. Возможны вспышки класса X, в том числе протонные, сообщает "Свободная пресса".

Вспышки на Солнце оказывают негативное влияние не только на средства земной связи, но и на состояние людей. Такие инциденты приводят к магнитным бурям, после чего у жителей планеты болит голова, скачет давление и наблюдается общее ухудшение состояния. В целом вредное излучение не может пройти через атмосферу Земли и физически навредить людям. Однако высокочувствительные земляне будут ощущать на себе воздействие таких событий.