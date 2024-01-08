Чем опасны средства от похмелья

Экспериментировать с собственным здоровьем не стоит

Как известно, продолжительный период новогодних праздников редко обходится без обильных возлияний. Напротив, для жителей нашей страны длинные каникулы – отличная возможность отключиться от всех проблем и полностью расслабиться. К сожалению, злоупотребление алкоголем часто приводит к неприятным последствиям на следующий день.



Многие россияне пытаются справиться с симптомами похмелья народными методами или медикаментами. Однако, как подчеркнула известный российский врач Марина Калюжная, так делать не стоит. Например, популярными способами избавиться от похмельного синдрома являются употребление рассола или сырых яиц.



Как подчеркнула врач, эти продукты не способны решить проблему, зато могут привести к отравлению, а сырые яйца – и вовсе к заражению сальмонеллезом.



Также специалист не советует пить таблетки от похмелья, так как большинство медикаментов не совместимы с алкогольными напитками. В итоге выпитая таблетка также может привести к отравлению. Самый лучший способ – не злоупотреблять спиртным. Можно позволить себе горячительные напитки, но во всем нужна мера.

