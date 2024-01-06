Это вызывает депрессию и раннюю смерть: ученые сделали шокирующее открытие

Это вызывает депрессию и раннюю смерть: ученые сделали шокирующее открытие
Фото: wirestock/Freepik
Специалисты назвали важнейший для здоровья витамин

Ученые из медицинской школы Тринити Колледжа в Ирландии пришли к тревожному выводу – недостаток витамина B12 в организме может повышать риск развития депрессии и преждевременной смерти. В юном возрасте это может быть не так заметно: осложнения дают о себе знать, когда человек уже не молод.

Внимательный анализ данных почти 4000 ирландцев в возрасте от 50 лет показал, что к депрессиям больше всего были склонны люди, в чьем организме не хватало витамина В12. Они выглядели более апатично и нездорово, чем те, у кого уровень этого витамина был в норме.

По мнению специалистов, эти результаты лишний раз подчеркивают взаимосвязь между нашим самочувствием и питанием. Витамин В12 к нам приходит из мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов. 

Как отмечают эксперты, депрессия в пожилом возрасте чревата серьезными последствиями для здоровья, вплоть до преждевременной смерти. Поэтому крайне важно следить за полноценным питанием с достаточным содержанием необходимых витаминов и минералов. Это поможет поддерживать как физическое, так и психическое благополучие.

Ранее сообщалось, что мешает организму усваивать витамины.

Источник: Trinity College Dublin ✓ Надежный источник
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